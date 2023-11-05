Посол Израиля рассказал, сколько будет длиться операция ЦАХАЛ в Газе Посол Израиля в США: операция в Газе будет продолжат, пока ХАМАС может атаковать

Фото: Kobi Gideon / Government Press Office/CC BY-SA 3.0

Майкл Герцог

Армия обороны Израиля будет продолжать свою военную операцию в секторе Газа, пока движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять вылазки, заявил посол еврейского государства в США Майкл Герцог в эфире телеканала CBS. В анклаве, согласно его мнению, находится один из крупнейших террористических комплексов, где базируются десятки тысяч ракет, а протяженность тоннелей под территорией превышает 500 километров.

Вот с чем мы столкнулись. И нам нужно все это выкорчевать, потому что если мы этого не сделаем, то они будут наносить удары снова и снова, — сказал глава дипмиссии.

По его словам, это очень трудная военная операция в густонаселенном районе. ЦАХАЛ действует очень медленно и очень целенаправленно, добавил Герцог. При этом он не смог ответить на вопрос, когда завершиться операция.

Я не стану устанавливать временные рамки этой войны. Мы ее не начинали, мы ее не желали. Но мы не можем прекратить ее, пока не демонтируем эту машину террора, иначе, как я сказал, она будет наносить удары вновь и вновь. И мы должны удостовериться в том, что, когда это завершится, они не будут иметь возможности атаковать, — подчеркнул он.

Ранее газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные Министерства финансов страны сообщила, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Отмечается, что это произойдет при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.

До это стало известно, что Израиль нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа с начала наземных операций. Войска также используют авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре ХАМАС, наблюдательным пунктам, складам оружия и центрам командования.