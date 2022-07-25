Духовный лидер и руководитель Ирана Сейеда Али Хаменеи считает специальную военную операцию на Украине вынужденной мерой, заявил посол России в Иране Леван Джагарян. По его словам, иранская сторона хорошо понимает мотивы и причины её, проявляя сдержанную позицию. Посол подчеркнул, что такая позиция очень импонирует ему, пишет ИА SM-News.
Хочу сказать, что существует полное понимание тех целей, тех мотивов, тех причин, которые вынудили нас пойти на это, — сказал дипломат.
Глава Ирана считает, что Россия сыграла на опережение, так как с запада готовилась «кровавая баня» в Донбассе, подчеркнул Джагарян. Он также отметил, что в Иране правильно называют еще одну причину событий — расширение НАТО на восток, которое противоречит договоренностям.
И мне очень импонирует, что иранцы проявляют сдержанную позицию по этому вопросу, проявляя понимание, — отметил посол.
19 июля на встрече лидеров России, Турции и Ирана в Тегерана Али Хаменеи высказал свое мнение относительно НАТО. Он заявил, что Североатлантический альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине. По его мнению, западные страны просто «категорически против сильной России».