Посол Антонов связал санкции против России с расшатыванием мировых рынков Посол Антонов: очередные санкции США против РФ дополнительно расшатывают глобальные рынки

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Новые санкции США в отношении России дополнительно расшатывают глобальные рынки, страдающие от нарушений цепочек поставок. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он отреагировал на расширение американского санкционного списка, которое произошло 2 августа.

Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. <...> Подобное «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок, — заявил Антонов.

Он подчеркнул, что данные действия ведут к риску дальнейшего роста цен и возникновению проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб, по мнению дипломата, будет нанесён развивающимся странам.

Изолировать Россию не получится, как бы ни старались наши оппоненты, — подчеркнул Антонов.

Вашингтон 2 августа расширил санкции против Москвы, включив в чёрный список 13 физических и 36 юридических лиц. Санкции введены, в частности, в отношении Московского физико-технического института, Магнитогорского металлургического комбината, Зеленоградского нанотехнологического центра и структур, связанных с инновационным центром «Сколково», в том числе Сколковского института науки и технологий («Сколтех»), фонда и технопарка «Сколково».