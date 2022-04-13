Посол Антонов обвинил США в попытках очернить неугодные им страны

Госдепартамент США стремится очернить государственный строй неугодных стран. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он призвал Штаты в первую очередь разобраться с собственными проблемами, в числе которых расизм, антисемитизм, исламофобия. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Госдеп 12 апреля в докладе о состоянии прав человека в мире в 2021 году обвинил Россию в большом количестве нарушений — от внесудебных расправ до отсутствия возможности у граждан страны мирным путём менять государство.

По словам Антонова, США не следует обвинять другие страны в нарушении прав человека — им следует обратиться к решению собственных проблем. В числе таковых российский дипломат назвал расизм, антисемитизм, исламофобию и другие проявления нетерпимости, которые в настоящее время в Штатах оказались на подъёме. Также имеет место русофобия.

Пропагандистские опусы Госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела, — заявил Антонов.

Он также выразил недоумением нежеланием США поддерживать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН против героизации нацизма и напомнил о негуманной политике страны в отношении иммигрантов.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что вся пропаганда русофобии в Европе спонсируется США. По словам специалиста, враждебное отношение к русским совершенно не присуще европейцам. Это доказывают культурные, экономические и исторические связи между Европой и Россией. При этом эксперт выразил уверенность, что Россия сможет преодолеть русофобские нападки. Россияне генетически и организационно к этому готовы. Они будут отстаивать свои интересы и «теснить тех, кто настроен против и развивает антироссийские действия».

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Он отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.