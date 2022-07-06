«Посмешище»: журналист про ограничения Литвы по транзиту в Калининград Lidovky: Литва выставила себя посмешищем из-за реакции ЕС на ограничения по транзиту

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Збынек Петрачек в своей статье для Lidovky заявил, что Литва выставила себя на посмешище из-за реакции Евросоюза на ситуацию с ограничением транзита в Калининград. Он указал на то, что Брюссель не стал поддерживать решение Вильнюса об одностороннем ограничении транзита через свою территорию. По его словам, Европа планирует принять компромиссное решение по данному вопросу.

Это снимет частичную блокаду, которую устроила Литва, начав применять санкционные правила Европейского союза и к транзиту через свою территорию. У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, — рассказал Петрачек.

Он добавил, что Европа «песочит» Литву за это решение.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил о готовности подарить президенту Польши Анджею Дуде географическую карту мира. Так глава региона отреагировал на слова польского лидера о том, что Балтийское море является внутренним морем НАТО. Губернатор пошутил, что не знал о якобы приёме России в НАТО. Он отметил, что на подаренной карте Дуда может заметить, что и Крым также является российским.