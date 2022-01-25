Посла Хорватии вызвали в МИД Украины из-за высказываний президента о НАТО

Посла Хорватии Аницу Джамич вызвали в МИД Украины после высказываний президента Зорана Милановича об отзыве сил из НАТО в случае эскалации. До дипломата донесли позицию о категорической неприемлемости таких заявлений, сообщает украинское внешнеполитическое ведомство.

В свете последних заявлений хорватского президента послу подчеркнули , что слова Милановича о событиях «революции достоинства» «оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свою жизнь ради европейского будущего Украины». МИД выразил глубокое разочарование высказываниями хорватского лидера о членстве Украины в НАТО, неуместности помощи государству на фоне «российской агрессии».

Хорватский президент продемонстрировал своё пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время её борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение, — говорится в заявлении министерства.

Также украинский МИД высказался, что заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также вредят единству ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе». В итоге внешнеполитическое ведомство потребовало публичного опровержения высказываний президента, их неповторения в будущем и предупредило, что посол Украины также совершит «соответствующий демарш» в Загребе.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу украинского сайта «Миротворец». На нём публикуются списки людей, признающихся врагами украинского государства. Миланович значится там как «кремлёвский пропагандист». Он заявил, что в случае конфликта России и Украины Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.