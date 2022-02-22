Португалия выдала РФ криминального авторитета Фурмана

Европейская страна впервые выдала РФ криминального авторитета. Португалия экстрадировала гражданина РФ Степана Фурмана (Стёпа Мурманский), сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России. Он был передан сотрудниками российских правоохранительных органов в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву. Ранее Фурман был заочно арестован и объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, — заявили в МВД.

В 2019 году против Фурмана было возбуждено дело по статье 210.1 УК России (занятие высшего положения в преступной иерархии). В 2021-м его задержали в Португалии.

В октябре 2021 года власти Хорватии приняли решение экстрадировать в Россию предпринимателя Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмена задержали в Хорватии в июле.