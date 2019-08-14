https://static.news.ru/photo/e6817976-bef3-11e9-bc82-fa163e074e61_660.jpg Билл Клинтон Фото: @billclinton/ Twitter/ Global Look Press

Портрет бывшего президента Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках нашли у финансиста Джеффри Эпштейна. Миллиардер покончил с собой в начале августа в тюрьме, куда его посадили за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.

Картина изображает Клинтона в Овальном кабинете, его платье напоминает то, что было на Монике Левински. Президент улыбается и показывает пальцем на зрителей, сидя в кресле, пишет Daily Mail. Авторство принадлежит художнице Перине Райан-Клейд. Неизвестно, был ли это оригинал или копия.

The color of the dress seemed to be a pointed reference to Clinton's former intern Monica Lewinsky https://t.co/kPKgR4Wroj pic.twitter.com/fRZEldA454 — Daily Mail US (@DailyMail) 14 августа 2019 г.

Побывавшая в особняке зрительнице без обиняков заявила газете, что на картине абсолютно точно изображён Билл Клинтон. Портрет она увидела, когда шла мимо открытой двери с бизнес-партнёром.

Ранее News.ru сообщил, что смерть влиятельного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии, случилась в слишком подходящее время, чтобы публика поверила в совпадение. Официальной причиной его гибели в собственной тюремной камере называется самоубийство, однако сторонники конспирологических теорий верят, что он мог быть убит, потому что знал слишком много секретов сильных мира сего.