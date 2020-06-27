Порошенко заявил о 310-летней истории украинской конституции

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил перенести День конституции страны на 5 апреля. В эту дату в 1710 году были выработаны акты, провозглашающие независимость Малороссии

Украина — европейская страна с давними традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций мира — это Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, которые Пилип Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, настало время перенести День конституции на 5 апреля? — предложил Порошенко во время видеообращения по случаю праздника.

В документе, о котором идёт речь, провозглашалась независимость Малороссии от Российского царства и Речи Посполитой под протекцией короля Швеции. Его составители перешли на сторону Карла XII и надеялись на его победу в войне с Россией.

Сейчас День украинской конституции отмечается 28 июня. В эту дату в 1996 году Верховная рада Украины приняла первую конституцию независимого украинского государства. Поздравляя граждан с этим днём, президент Владимир Зеленский призвал граждан научиться уважать права друг друга и закон, «а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти».

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине выпустили детский вариант конституции.