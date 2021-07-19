Порошенко пообещал за год отобрать Крым у РФ

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Пятый президент Украины Пётр Порошенко пообещал украинцам в Facebook вернуть Крым к 2022 году.

Такую позицию политик высказал в обращении к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам.

Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой, — говорится в его сообщении.

Порошенко считает, что уже через год данный праздник на полуострове якобы будет отмечаться в составе Украины.

И вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина! — написал экс-президент Украины.

При этом он не уточнил, каким образом российский Крым станет украинским.

Ранее стало известно, что новый глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о намерении заниматься укреплением внутренней безопасности страны, работать над возвращением Крыма и Донбасса, а также бороться с Россией. Он подчеркнул, что будет принимать участие во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины.