https://static.news.ru/photo/2d35b8f6-4d69-11ea-a547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о подробностях подписания вторых Минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Договорённости были достигнуты 12 февраля 2015 года.

В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни. Посредниками тогда выступали канцлер ФРГ Ангела Меркель и Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции.

При этом Порошенко подчеркнул, что та ночь была «решающая для того, чтобы стреножить агрессора». По мнению экс-главы Украины, соглашения дали Киеву время на развитие армии, преодоление кризиса в социальной сфере и укрепление международной коалиции, настроенной против Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель напомнила своему коллеге о безопасности Донбасса. Стороны «подчеркнули необходимость полностью реализовать Минские соглашения и решения „нормандского“ саммита от 9 декабря», отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.