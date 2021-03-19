Порнозвезда спровоцировала скандал между русскими и украинцами

Бывшая порноактриса Саша Грей, ныне осваивающая деятельность кулинарного блогера, спровоцировала очередной раздор между украинцами и россиянами, просто приготовив борщ. В частности, украинских пользователей возмутило, что звезда сочла блюдо русским и сопроводила его соответствующим антуражем.
Видео приготовления блюда Саша
В результате российские поклонники Грей просто посмеялись над лубочным представлением Саши о русских, а вот украинские зрители не на шутку разошлись, посоветовав звезде «разобраться в материале» и только потом выходить с ним на публику.
Ранее NEWS.ru писал, что Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно.