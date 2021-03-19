Порнозвезда спровоцировала скандал между русскими и украинцами

https://static.news.ru/photo/c795c720-892b-11eb-9f30-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Sasha Grey/YouTube.com

Бывшая порноактриса Саша Грей, ныне осваивающая деятельность кулинарного блогера, спровоцировала очередной раздор между украинцами и россиянами, просто приготовив борщ. В частности, украинских пользователей возмутило, что звезда сочла блюдо русским и сопроводила его соответствующим антуражем.

Видео приготовления блюда Саша опубликовала на своём канале на YouTube. В ролике звучат такие слова, как «водка», «как дела», «пожалуйста» и другие. На обложке ролика актриса предстаёт в образе героини шоколадки «Алёнка».

В результате российские поклонники Грей просто посмеялись над лубочным представлением Саши о русских, а вот украинские зрители не на шутку разошлись, посоветовав звезде «разобраться в материале» и только потом выходить с ним на публику.

Ранее NEWS.ru писал, что Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно.