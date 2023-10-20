Порноактриса записалась в ЦАХАЛ, чтобы сражаться с ХАМАС: её фото

Фото: twitter.com/nataliafadeev

Израильская порномодель Наталья Фадеева

Израильская порномодель Наталья Фадеева заявила о приостановке карьеры в сфере эротики. Вместо этого она решила записаться в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

У Фадеевой есть опыт обращения с оружием — она часто позирует с ним на своих снимках. О том, проходила ли девушка срочную службу в армии, не сообщается. На своей странице в OnlyFans Фадеева сообщила, что некоторое время привычного контента от неё ждать не стоит, т. к. он записалась в армию.

«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в армию, чтобы исполнять свой долг. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», — написала порномодель.

Ранее другую известную актрису фильмов для взрослых Мию Халифу «отменили» в социальных сетях за ее критику действий Израиля и поддержку Палестины и движения ХАМАС. Кроме того, с моделью ливанского происхождения разорвал контракт Playboy.