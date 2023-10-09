Бывшая порноактриса Халифа поддержала Палестину

Фото: Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миа Халифа

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа выступила в поддержку Палестины, сообщается на ее странице в социальной сети Twitter (X). В своей публикации девушка назвала Израиль государством, поддерживающим политику расовой сегрегации, а также призвала «освободить Палестину». Свой пост она сопроводила видеозаписью, на которой бойцы движения ХАМАС передвигаются по Израилю на автомобиле. Она сравнила эти кадры с картиной эпохи Возрождения.

Если вы взглянули на ситуацию в Палестине и не приняли сторону палестинцев, тогда вы на неверной стороне — на стороне апартеида, и в свое время история это покажет, — написала она.

В минувшую субботу, 7 октября, движение ХАМАС обстреляло пограничную с сектором Газа территорию Израиля, после этого его бойцы пересекли границу. В ходе боевых действий члены движения захватили в заложники около 170 человек. Представители ХАМАСа подчеркнули, что они готовы обменять часть заложников на палестинских женщин, содержащихся в израильских тюрьмах. Переговоры между сторонами конфликта проводятся при посредничестве дипломатов из Катара.

Правительство Израиля ранее одобрило введение «пункта 40», подразумевающего переход государства в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что речи о военной операции больше не идет. Он приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от бойцов ХАМАС.