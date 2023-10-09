ХАМАС планирует вернуть заключенных в Израиле палестинских женщин ХАМАС намерен обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС намерено обменять часть заложников, захваченных в ходе атаки на Израиль, на палестинских женщин, заключенных в израильских тюрьмах, сообщает портал Sada al-Balad. Согласно последним данным, палестинские военные могут удерживать в заложниках до 170 израильтян.

По информации издания, ХАМАС ведет переговоры при активном посредничестве представителей Катара по обмену заложников на палестинских женщин, находящихся в заключении на израильской территории.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС. Дипломат подчеркнул, что «эпоха разговоров с этими дикарями завершена» и его страна нацелена на ликвидацию данной организации.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить страну от террористов.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.