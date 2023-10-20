Война Израиля и Палестины: ситуация 20 октября, штурмуют ли сектор Газа

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден сегодня обратился к нации и сделал ряд заявлений по конфликту Израиля и Палестины. Какие еще последние новости о войне ЦАХАЛ и ХАМАС 20 октября, что происходит в секторе Газа?

Байден сообщил американцам, что «для национальной безопасности США жизненно важно добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу». По его словам, если не помешать агрессии, то «конфликт и хаос могут распространиться в других частях мира». Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин и палестинское движение ХАМАС «представляют разные угрозы, но у них есть нечто общее в стремлении уничтожить соседнюю с ними демократию».

Байден заявил, что сегодня, 20 октября, направит конгрессу запрос на дополнительное финансирование помощи для Украины и Израиля. Точную сумму он не назвал.

«Это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды американской безопасности на протяжении поколений», — добавил президент США.

Война Израиля и ХАМАС 20 октября 2023 года, последние новости

Израиль ночью атаковал территорию греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа. По данным местных журналистов, погибли как минимум 40 человек, среди них — один ребенок. Под завалами церкви могут находиться люди. Церковь Святого Порфирия была построена в V веке и считается одной из древнейших в мире.

Правительство Израиля решило позволить израильским военным начать наземную операцию на территории сектора Газа, когда они будут готовы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на интервью неназванного члена кабинета безопасности страны.

Движение ХАМАС заявило, что контролирует ситуацию и готово к долгой войне с Израилем.

«Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции под давлением США, она может продлиться дольше. Источники утверждают, что роль и влияние США в этом конфликте „глубже и сильнее, чем были ранее“», — написали журналисты Bloomberg.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с военнослужащими элитной пехотной бригады «Голани», дислоцированными возле границы с сектором Газа, заявил, что Израиль нанесет мощный удар по своим врагам. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

The Guardian написал сегодня утром, что Минобороны Израиля сообщило, что Израиль эвакуирует жителей из города Кирьят Шмона, расположенного недалеко от границы с Ливаном. Население Кирьят Шмона насчитывает более 20 тыс. человек.

ЦАХАЛ нанес удары по наблюдательным постам ливанской «Хезболлы», как утверждается, в ответ на обстрел противотанковыми ракетами с ее стороны. В израильской армии также сообщили, что их истребители уничтожили трех боевиков, которые пытались запустить ракеты в сторону Израиля.

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Грузы с гуманитарной помощью на пропускном пункте Рафах

«Гуманитарная помощь накапливается в Египте, поскольку пропускной пункт „Рафах“ остается закрытым. Продовольствие, медикаменты, очистители воды, средства гигиены и одеяла скопились в египетском регионе Синай в аэропорту Эль-Ариш, который даже открыл дополнительную посадочную полосу, чтобы справиться с поставками. „Рафах“ — единственный пункт пропуска на блокированную палестинскую территорию, не контролируемый Израилем. По последним данным, он может открыться в субботу», — написало издание Al Jazeera.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service начало пересмотр суверенного рейтинга Израиля с возможностью снижения на фоне эскалации вооруженного конфликта с группировкой ХАМАС. Долгосрочные рейтинги Израиля в местной и иностранной валютах находятся на уровне «А1».

Члены палестинского движения ХАМАС могут обладать продвинутым арсеналом вооружений, который они применят в случае начала наземной операции Армии обороны Израиля, сообщила газета The Washington Post.

Правительство Израиля утвердило правила, которые позволят закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan. По данным радиостанции, 16 октября израильская служба разведки МОССАД поддерживала предложение министра связи Израиля Шломо Каръи о закрытии в стране бюро Al Jazeera.

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