Байден обратился с речью к «глубинному государству»: зачем ему это надо?

Фото: Jonathan Ernst - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

К выступлению президента Соединенных Штатов из знаменитого Овального кабинета Белого дома изначально было двоякое отношение. С одной стороны, за время своего президентства «спящий» Джо Байден лишь во второй раз решился на обращение к нации в легендарных интерьерах своего кабинета.

Бряцание ракетами

После выступления Джо Байдена вывод можно сделать только один — он начал свою новую предвыборную кампанию. И сделал это под бой военных барабанов. Агрессивная риторика, лицемерные оценки ситуации в мире и уровня угроз, контролировать которые способна только Америка. Немеркнущий град на холме.

Фактически Байден развил в своем спиче недавнее выступление министра финансов США Джанет Йеллен, утверждавшей, что американскому государству по силам вести сразу две войны. Тем более используя разные прокси-силы.

Столкнувшись с оппозицией в Республиканской партии, где не все рады безудержному и неконтролируемому финансированию Украины, в своей речи Байден обратился через головы конгрессменов к нации. Вернее, к так называемому «глубинному государству», корпорации политиков и крупнейших бизнесменов транснационального масштаба («некоронованных королей Америки»), воспринимаемому как реальная власть.

Президент, не сумевший провести через конгресс $24 млрд на поддержку войны на Украине, решил сделать ход конем и до минимума сократить область оппозиционного маневра для республиканцев. Теперь Джо Байден будет просить выделить общий бюджет для поддержки и Украины, и Израиля, а фактически на поддержание особой роли США в мире. То есть на достижение глобальной цели штатовской внешней политики.

Причем средства, которые будут предназначены для Киева, он рассматривает как «разумную инвестицию». Еще чуть-чуть и он вслед за сенатором Лесли Грэмом назвал бы войну на Украине «очень дешевой». По соотношению цены и качества получаемого результата.

Самое примечательное, что президент США фактически поставил Украину и Израиль на одну доску, объявив их прокси-силами, действующими в американских интересах и позволяющими избегать прямой конфронтации с Россией.

Фото: Erin Scott/White House/Global Look Press Джо Байден

Всем сестрам по серьгам

Иными словами, опираясь на существующий консенсус в конгрессе в отношении поддержки Израиля, Байден решил в одном пакете провести и усиленное финансирование Украины. По предварительной информации, речь пойдет о $60 млрд, выделение которых будет растянуто на несколько месяцев.

В его кампании по переизбранию главным сценарием становится чисто военный. Тут даже вывод американской армии из Афганистана был назван «мудрым решением». И не факт, что Байдену нужен триумф миротворчества и перспектива Нобелевской премии мира.

Вот в Иерусалиме тоже думали, что срочно прибывший президент разделит с руководством Израиля ответственность за развитие операции против палестинцев. Или санкционирует наземную операцию, или, наоборот, публично отсоветует Нетаньяху лезть в пекло. Но Байден на такой шаг не пошел. Теперь он форсирует перевооружение Израиля, но одновременно призывает его не быть «ослепленным яростью».

Проверенная тактика неконтролируемого хаоса

Да, собственно, Байдену не нужно ни одно из возможных урегулирований. Ведь продолжение спровоцированных Штатами войн — это ведь, по Байдену, и ключ к решению застарелых американских проблем, и даже работа на будущее. Из отрезанной от российского сырья Европы предприятия и капиталы со свистом утекают в Америку — признанную крепость спокойствия вдали от горячих точек. Развитие боевых действий на Ближнем Востоке может быть стимулом для бегства капиталов за океан из Эмиратов или Саудовской Аравии.

Да и выделяемая многомиллиардная помощь остается же фактически в самой Америке, питая производство тамошнего ВПК и стимулируя рост стоимости акций крупнейших военных корпораций.

Вот только сама Америка может потерять контроль над провоцируемой ею глобальной обстановкой хаоса. Но это, видимо, будут уже не заботы Джо Байдена.

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