Стало известно, что Израиль меняет планы наземной операции в Газе Bloomberg: Израиль под влиянием США изменит планы наземной операции в Газе

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Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде.

Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом, — подчеркивается в публикации.

Агентство отмечает, что теперь наземная операция в секторе Газа может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.

В Вашингтоне большую обеспокоенность из-за наземной операции объяснили тем, что вторжение Израиля в Газу способно подвигнуть к вступлению в конфликт поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла». Это уже будет второй фронт, конфликт расширится, «что еще больше втянет США», указало агентство.

Ранее министр экономики Израиля Нир Баракат заявил, что правительство страны одобрило проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год. Баракат добавил, что более приоритетной задачей для ЦАХАЛ будет ликвидация палестинского движения, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди местного населения.