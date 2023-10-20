WP: эксперты заподозрили ХАМАС в хитром плане против Израиля WP: эксперты опасаются, что ХАМАС может иметь технологически продвинутое оружие

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные эксперты опасаются, что движение ХАМАС может обладать технологически продвинутым оружием и применить его в ответ на наземную операцию армии Израиля в секторе Газа, пишет газета Washington Post. Аналитик британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц предположил, что руководство ХАМАС готовит хитрый план по отвлечению внимания Армии обороны Израиля.

Вполне вероятно, что у ХАМАС есть возможности, которые мы еще не видели, но можем увидеть позже. Если ХАМАС будет действовать по той же схеме, что и его союзник «Хезболлах», вступившее в войну с Израилем в 2006 году, то он может попытаться оттянуть на себя израильские силы, а затем нанести неожиданный удар, возможно, по целям, находящимся далеко от линии фронта, — цитирует его издание.

Хинц и его коллеги допускают, что ХАМАС может применить подводный беспилотник или ракету с системой точного наведения и точнее ударять по жизненно важным объектам инфраструктуры или военным базам за много километров от пусковых установок.

Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы, — добавил эксперт.

20 октября стало известно, что правительство Израиля одобрило проведение наземной операции в секторе Газа. Министр экономики Нир Баракат считает, что его страна готова к тому, что эта военная кампания может занять год.

Ранее Израиль под влиянием США внес коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Сразу трое высокопоставленных израильских военных рассказали, что Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде.