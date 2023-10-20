Число жертв удара по церкви Святого Порфирия в Газе возросло Число жертв удара по церкви Святого Порфирия в Газе возросло до девяти

Фото: AP/TASS

Число жертв удара по древнейшей церкви Святого Порфирия в Газе возросло до девяти. По данным Naftemporiki, под обломками здания могут находиться десятки человек. Известно, что в момент удара в церкви было несколько сотен человек, большинство из которых — дети и женщины.

Источники в этом районе выражают опасения по поводу новых жертв, поскольку говорят о десятках людей, запертых под руинами, — говорится в материале.

При этом Telegram-канал Mash ранее сообщал, что при ударе пострадало 50 человек. Канал писал, что, как минимум, один ребенок погиб. Изначально СМИ сообщали о двух погибших и десятках раненных.

Церковь Святого Порфирия в Газе была разрушена ночью в ходе обстреловизраильскими вооруженными силами. Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания.

На минувшей неделе уже появлялись сообщения о разрушении церкви в результате ракетного обстрела, однако затем они были опровергнуты. Как выяснилось, тогда был уничтожен дом причта при храме.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. С 18 октября там проводится антитеррористическая операция, в результате которой задержали 10 бойцов, еще несколько были ликвидированы.