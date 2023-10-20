Администрация Байдена случайно раскрыла бойцов секретного подразделения

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Сотрудники администрации президента США забыли скрыть лица бойцов секретного подразделения армии США «Дельта» на совместной фотографии с Байденом. Она была опубликована на странице Белого дома в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Члены подразделения принимают участие в совместных операциях с Вооруженными силами Израиля по спасению заложников, захваченных движением ХАМАС.

Снимок «провисел» в общем доступе почти час, пока в администрации Джо Байдена не заметили ошибку. Впоследствии фотография была удалена, однако за это время публикацию успели заметить члены палестинского движения ХАМАС. По словам ветерана Вооруженных сил США, ошибка Белого дома может создать серьезную угрозу для безопасности как самих бойцов «Дельты», так и для членов их семей.

Отмечается, что США — не единственное государство, которое отправляет бойцов элитного спецподразделения в сектор Газа для спасения заложников. Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает возможность отправки бойцов Специальной авиадесантной службы (SAS). Сейчас они занимаются сбором разведданных совместно с сотрудниками израильских Сил специального назначения «Сайерет Маткаль».