https://static.news.ru/photo/b692a0b2-bb30-11e9-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Попытки Соединённых Штатов помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» напоминают провал с подобной инициативой в начале 1980-х годов бывшего президента США Рональда Рейгана.

Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна сообщает Bloomberg .

Уже слишком поздно, чтобы всё это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, — заявил Стерн.

В конце июля комитет Сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.

Как ранее писал News.ru, сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут быть сорваны из-за запрета Дании на возведение газопровода в своих территориальных водах.