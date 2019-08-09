Попытки Соединённых Штатов помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» напоминают провал с подобной инициативой в начале 1980-х годов бывшего президента США Рональда Рейгана.
Об этом со ссылкой на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна сообщает
Уже слишком поздно, чтобы всё это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, — заявил Стерн.
В конце июля комитет Сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.
Как ранее писал News.ru, сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут быть сорваны из-за запрета Дании на возведение газопровода в своих территориальных водах.