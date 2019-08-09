https://static.news.ru/photo/cd54008c-ba5b-11e9-91af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via Global Look Press

Сроки завершения строительства «Северного потока — 2» могут быть сорваны из-за запрета Дании на возведение газопровода в своих территориальных водах. Кроме того, проект может существенно подорожать.

По данным агентства Reuters, Дания требует от Nord Stream 2 AG третью заявку на прохождение маршрута газопровода, которая оценивается в $112 млн, при этом в случае задержки строительства бюджет проекта возрастет на $740 млн.

Задержка решения о выдаче разрешения в Дании может привести к дополнительным расходам, количество которых зависит от сроков, — заявили представители оператора ТАСС.

При этом итоговые оценки в Nord Stream 2 AG смогут подвести только после получения разрешения на строительство от Дании.

Ранее News.ru писал о том, что власти Соединённых Штатов хотят противопоставить «Северному потоку — 2» трубопровод EastMed, который планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.