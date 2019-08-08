https://static.news.ru/photo/076024a4-b9da-11e9-9b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftagaz.net

Власти Соединённых Штатов хотят противопоставить «Северному потоку — 2» трубопровод EastMed, который планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

EastMed представляет собой ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье, — отмечается в статье немецкого издания Junge Welt.

Как писал News.ru, глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель назвал ограничительные меры США против проекта «Северный поток — 2» угрозой Европе. По его мнению, санкции против строительства газопровода сделают из европейской энергетики «игрушку США» и нанесут существенный вред Германии, Франции, Италии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии. Бюхель также указал, что вмешательство США в строительство «Северного потока — 2» приведёт к расколу между Вашингтоном и ЕС.