https://static.news.ru/photo/b901f5d8-b97c-11e9-9e7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via Global Look Press

Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель назвал ограничительные меры США против проекта «Северный поток — 2» угрозой Европе.

По его мнению, санкции против строительства газопровода сделают из европейской энергетики «игрушку США» и нанесут существенный вред Германии, Франции, Италии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии.

Бюхель также указал, что вмешательство США в строительство «Северного потока — 2» приведёт к расколу между Вашингтоном и ЕС.

Он также заявил изданию Die Welt, что Европе необходимы трубопроводные мощности «Северного потока — 2», транзит газа через Украину и возможность импорта СПГ, чтобы в конечном итоге полностью отказаться от угля.

В свою очередь немецкий политик Клаус Эрнст заявил, что США хотят продавать свой собственный сжиженный газ в Европе, поэтому выступают против строительства газопровода.

Европа должна изменить подход к Штатам. Необходимы контрмеры — например, рассмотрение специального налога на импорт добываемого в США СПГ, — заявил он.

В конце июля комитет Сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов.

Ранее News.ru писал о том, что США получают обратный эффект от санкций в связи со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения не могут остановить развитие проекта, однако испортят отношения между Вашингтоном и Берлином. Более того, санкции приводят к сближению Москвы и Пекина. Такое мнение высказал политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер.