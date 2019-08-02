https://static.news.ru/photo/2fbb15be-b591-11e9-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Соединённые Штаты получают обратный эффект от санкций в связи со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения не могут остановить развитие проекта, однако испортят отношения между Вашингтоном и Берлином.

Более того, санкции приводят к сближению Москвы и Пекина. Такое мнение высказал политолог, директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в статье для Politico .

Автор материала отмечает, что американским законодателям надо не вводить ограничения, а поддержать строительство газопровода, поскольку в этом случае усилится зависимость России от Европы.

«Северный поток — 2» будет функционировать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставке газа в Европу в то время, когда она столкнётся с растущей конкуренцией со стороны других производителей и возобновляемых источников энергии, которые, согласно прогнозам, обеспечат более 30 процентов потребностей Европы в энергии к 2030 году, — считает Румер.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, зачем Трамп вводит новые санкции против России. По его словам, благодаря им президент США Дональд Трамп рассчитывает удовлетворить демократов в Сенате и лоббистов. Сенат придерживается определённого мнения относительно ограничительных мер, а американскому лидеру необходимо удерживать свои позиции во внутренней игре с демократами по вопросу «Северного потока — 2».