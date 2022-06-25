Популярная у россиян страна отказалась принимать документы на визы АТОР: Греция с 27 июня перестанет принимать документы на визы от россиян

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Россияне не смогут подавать документы на получение визы в Грецию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Ограничение вступает в действие с 27 июня. Свою работу приостанавливают консульства Афин в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.

Причины приостановки приёма документов Грецией не называются. также неизвестны сроки возобновления работы по этому направлению. В одной из туроператорских компаний АТОР сообщили, что причина может заключаться в том, что сейчас проводится обновление системы визового центра.

На сайте визового центра информация о приостановке приёма документов отсутствует.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России. По его словам, в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян в этой стране.