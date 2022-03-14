«Поощрение варваров»: Захарова об осквернении памятника в Словакии

Заявление МИД Словакии, оправдывающее осквернение советских захоронений в Братиславе, недопустимы. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Россиии Мария Захарова.

В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал «Cлавин», находящийся в центре Братиславы. В МИД Словакии отнеслись к этому снисходительно, что уже на следующий день привело к очередному акту вандализма — против монумента Cоветской армии в городе Свидник.

Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства о том, что таким образом граждане Словакии взывают к России, чтобы она «закончила бессмысленную войну», являются поощрением варваров, глумящихся над могилами павших, — заявила Захарова.

Она добавила, что оОправдание осквернения памятников и захоронений — предательcтво своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восcтания против гнета Третьего рейха.

Ранее посольство России направило ноту протеста властям Латвии за осквернение мемориала павшим бойцам Красной армии. Памятник в виде гранитного обелиска лишился таблички, на которой увековечили имена воинов, начавших освобождение Прибалтики в 1944 году.