«Понизили в звании»: в США заявили об утрате Зеленским контроля над страной TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки

Фото: Filip Singer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за действий украинской разведки. Журналист отметил, что роль Зеленского в настоящее время ограничивается тем, что он «выпрашивает» финансовую и военную помощь у западных партнеров. По мнению Делвина, доказательством того, что украинский лидер утратил контроль, служит тот факт, что он не знал о планируемых атаках на Белгородскую область.

Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований? — сказал Делвин.

Публицист подчеркнул, что у Запада больше не осталось причин поставлять оружие Киеву.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.