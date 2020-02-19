Иран должен в корне изменить своё поведение, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Дипломат сообщил, что Вашингтон готов провести переговоры с Тегераном «в любое время».
Мы не спешим, кампания по оказанию давления продолжается. Это не просто кампания экономического давления ... это также изоляция с помощью дипломатии, — заявил Помпео репортёрам в эфиопской столице Аддис-Абебе перед вылетом в Саудовскую Аравию.
Как
Ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи пригрозил Соединённым Штатам военным поражением, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен