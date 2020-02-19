https://static.news.ru/photo/d117c4a6-5303-11ea-89a7-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Иран должен в корне изменить своё поведение, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Дипломат сообщил, что Вашингтон готов провести переговоры с Тегераном «в любое время».

Мы не спешим, кампания по оказанию давления продолжается. Это не просто кампания экономического давления ... это также изоляция с помощью дипломатии, — заявил Помпео репортёрам в эфиопской столице Аддис-Абебе перед вылетом в Саудовскую Аравию.

Как уточняет Reuters, визит главы Госдепа Соединённых Штатов в ближневосточную страну продлится до пятницы. Помпео встретится с королём Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и главой МИД Фейсалом бен Фарханом аль Саудом.

Ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи пригрозил Соединённым Штатам военным поражением, писал NEWS.ru.