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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил с постоянным представителем Соединённых Штатов в организации. Разговор прошёл после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом рассказал заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передаёт ТАСС. По его словам, у главы ООН было несколько телефонных разговоров. Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров,...