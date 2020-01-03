Майк Помпео заявил Сергею Лаврову, что США привержены деэскалации ситуации вокруг Ирана после убийства Касема Сулеймани. Телефоный разговор американского госсекретаря и главы МИД РФ состоялся 3 января. Об этом сообщила руководителб пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.
Госсекретарь Помпео обсудил с Сергеем Лавровым недавнее решение Трампа принять решительные оборонительные меры для защиты американских военнослужащих за рубежом, уничтожив Касема Сулеймани в ответ на неминуемые угрозы жизням американцев. Госсекретарь дал ясно понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации, — отметила Ортэгус.
Ранее NEWS.ru писал, что Ирак может превратиться в поле битвы после смерти Сулеймани.
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