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США готовы пойти на решительные меры для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны во время переговоров обсудили недавние удары военных США по объектам шиитской военизированной группировкой «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, а также опасность иранского присутствия в регионе, сообщается на сайте Госдепартамента США.

В результате бомбардировки позиций «Катаиб Хезболлах» погибли около 25 человек. Свыше 50 граждан получили ранения. Министерство иностранных дел России осудило действия Белого дома. В свою очередь, иракские ополченцы «Силы народной мобилизации» обещали не оставить безнаказанными удары США.