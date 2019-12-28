https://static.news.ru/photo/8d3dba12-2b06-11ea-b24b-fa163e074e61_660.jpg Абу Махди аль-Мухандис Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Иракские ополченцы «Силы народной мобилизации» обещали не оставить безнаказанными удары США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.

Кровь мучеников не прольётся понапрасну, и наш ответ американским силам в Ираке будет очень суровым, — цитирует главу ополчения Абу Махди аль-Мухандис ливанское издание The Daily Star.

29 декабря 2019 года помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Акция стала ответом Вашингтона на повторяющиеся нападения «Катаиб Хезболлы» (KH) по иракским базам.

В пятницу, 27 декабря, ракетному удару подверглась иракская военная база К1 в районе города Киркук. В результате погиб один американец, ещё несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения. Вашингтон обвинил в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США не информировали РФ о бомбардировке пяти объектов в Ираке и Сирии, писал NEWS.ru.