https://static.news.ru/photo/09629c0e-2aec-11ea-86a3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США не информировали РФ о бомбардировке пяти объектов в Ираке и Сирии, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Любые действия, направленные на ликвидацию террористов, они оцениваются позитивно. Но с другой стороны, любые действия, которые ведут к дестабилизации обстановки, могут расцениваться негативно, — цитирует чиновника «Интерфакс».

29 декабря 2019 года помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Акция стала ответом Вашингтона на повторяющиеся нападения «Катаиб Хезболлы» (KH) по иракским базам.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер призвал Багдад предпринять шаги для защиты от обстрелов баз, на которых размещены американские военные, писал NEWS.ru.