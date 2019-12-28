https://static.news.ru/photo/2f20816a-2b0d-11ea-86d0-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео в январе 2020 года намерен посетить Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. После визитов в постсоветские республики глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов прибудет на Кипр.

«Турне» Помпео начнётся 3 января в Киеве. 4 января госсекретарь встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем в Минске, где обсудит с нормализацию отношений и выскажет приверженность идее «суверенной, стабильной и процветающей Белоруссии», гласит сообщение на сайте Госдепа.

5 января госсекретарь прилетит в столицу Казахстана Нур-Султан для встречи с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым и главой МИД Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудят «мир, процветание и безопасность в Центральной Азии». В тот же день Помпео отправится в Ташкент, где задержится до 6 января. Там госсекретарь, помимо встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, примет участие во встрече формата 5+1 с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Помпео завершит свою международную командировку в Никосии на Кипре 7 января.

Как ранее передавал NEWS.ru, Майкл Помпео во время пребывания в Киеве намерен поучаствовать в церемонии возложения венка в память погибших в Донбассе.