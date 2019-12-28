https://static.news.ru/photo/bb4893fa-2b06-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео запланировал встречу в Киеве 3 января с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой оборонного ведомства Андреем Загороднюком.

Как гласит сообщение на сайте американского Госдепа, целью визита Помпео станет подтверждение поддержки Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. Госсекретарь также поучаствует в возложении венка в память погибших в вооружённом конфликте в Донбассе в Михайловском монастыре и встретится с религиозными деятелями, бизнесменами и общественниками. Темами обсуждений станут права человека, инвестиционный климат и правительственные реформы.

Ранее, как передавал NEWS.ru, представитель МИД Ирана назвал Майкла Помпео худшим министром иностранных дел в мире.