https://static.news.ru/photo/9bc3ff9c-599c-11e9-a5bd-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Gross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Аббас Мусави раскритиковал последние заявления госсекретаря США Майкла Помпео и самого американского политика.

Помпео ранее заявил, что Вашингтон поддерживает иранцев, протестующих против повышения цен на топливо, и продолжит вводить санкции против Тегерана. Мусави назвал эти ремарки «пропагандистским шоу», передаёт издание Al-Masdar News.

Представитель МИД Ирана посчитал госсекретаря не способным к работе на занимаемом тем посту.

Министры иностранных дел обычно выступают проводниками мира, диалога и уважения, но мистер Помпео — это рупор тех, кто запугивает, обманывает, унижает и оскорбляет, — резко высказался Мусави.

Иранский дипломат вспомнил о прошлом служившего в ЦРУ госсекретаря, назвав американскую разведку «дьявольской, коварной и жестокой организацией, зацикленной на свержении иностранных режимов». Мусави обвинил Помпео в том, что он принёс в Госдепартамент «дьявольские мысли» со своего предыдущего места работы. Представитель МИД Ирана заключил, что госсекретарь США по своему профессиональному уровню ниже любого из действующих ныне министров иностранных дел.

19 декабря, как сообщал NEWS.ru, Майкл Помпео объявил о введении очередных санкций против граждан Ирана. Ограничительные меры наложены на действующих и бывших чиновников, которых Вашингтон считает причастными к принятию решений о подавлении акций протеста. Помпео заявил, что попавшие под ограничения иранцы принимали участие в задержании или убийстве участников протестных выступлений.