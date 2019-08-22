https://static.news.ru/photo/48f83c34-c49e-11e9-b00c-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии.

Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Данией в Арктике, включая Гренландию, — говорится в сообщении госдепартамента.

В Дании, в свою очередь, заявили о заинтересованности в сотрудничестве со Штатами, однако власти не планируют продавать остров, сообщает телеканал «360» .

Президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию у скандинавской страны за $600 миллионов. Сумму рассчитали, исходя из ежегодных расходов на содержание острова. Официальный Копенгаген ответил резким отказом, после чего президент США отменил свой визит в Данию. Фредериксен признала, что разочарована таким решением. Позже американский лидер раскритиковал роль Дании в НАТО.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не хочет вступать в словесную войну с Дональдом Трампом.