https://static.news.ru/photo/55c9572a-93cc-11e9-a00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал разумным и ответственным требование американской администрации к украинским властям провести антикоррупционное расследование.

Во время визита в Грецию он отметил, что Вашингтон точно знает, что делает на Украине, передаёт Associated Press.

Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства, — сказал Помпео.

На вопрос, почему американская администрация так заинтересована в расследовании коррупции на Украине, он ответил, что США хотят убедиться в невмешательстве Киева в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, Вашингтон интересует, куда украинские власти израсходовали деньги на военную помощь.

Если мы поставляем ракетные системы Javelin — то, что предыдущая администрация отказалась делать, — то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет, — добавил он.

Говоря о расследовании коррупции, Помпео подразумевает скандал с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена — Хантером.

В конце сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил его начать расследование против бывшего вице-президента и его сына. Хантер Байден одно время работал в украинской компании Burisma.

Демократы обвинили Трампа в попытке вмешать другие страны в американские выборы и начали процедуру импичмента. Трамп, в свою очередь, винит Байдена в оказании давления на Киев в 2016 году. Тогда демократ требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma.

После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Однако выяснилось, что Трамп действительно говорил о Байдене, но давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны главы Белого дома не было. Демократы при этом продолжают расследование, несмотря на стенограмму.

Ранее Байден заявил, что Трамп злоупотребляет своей властью ради собственной выгоды, писал News.ru.