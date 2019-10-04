https://static.news.ru/photo/792bdd02-e7f8-11e9-afea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Кандидат в президенты США 2020 года Джо Байден заявил, что глава государства Дональд Трамп злоупотребляет своей властью ради собственной выгоды.

Он также уверен, что Трамп не может быть лидером, так как делает всё исключительно для продвижения своих интересов, пишет The Washington Post.

Кроме того, соперник Трампа сравнил его с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, заявив, что Вашингтон никогда не врал, а Трамп не умеет говорить правду.

Вот почему он так лихорадочно говорит наглую ложь, рассказывает о теории заговора и ведёт грязную кампанию против моей семьи, — сказал Джозеф Байден.

Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания разговора глав США и Украины. Трамп в ходе беседы попросил Владимира Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.

Как ранее писал News.ru, Трамп заявил, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, он согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.