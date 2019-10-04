https://static.news.ru/photo/f38c0630-e7df-11e9-b2a4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, он согласился на беседу только по настоятельной просьбе американского министра энергетики Рика Перри.

Немногие знают, что я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа, — цитирует ТАСС Трампа.

Официальный представитель Министерства энергетики США Шейлин Хайнс частично подтвердила эту информацию. По её словам, Перри действительно призывал президента поговорить с Зеленским, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономикой Украины.

В опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора Зеленский говорил Трампу о покупке американской нефти. Эта беседа вылилась в крупный скандал, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Как утверждают политические оппоненты Трампа, он хотел убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих президентских выборах.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и Трампу.