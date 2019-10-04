https://static.news.ru/photo/8fd445c6-e735-11e9-adf8-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Практически до минимальной отметки упал рейтинг бывшего вице-президента США и главного кандидата на пост хозяина Белого дома Джо Байдена.

Такие данные приводятся в соцопросе Real Clear Politics .

В апреле, на старте его избирательной кампании этот показатель составлял 30,3%, пиковая отметка была равна 41,4%. Однако в начале октября Байдена поддержали только 26,2% респондентов. До этого он был лидером гонки среди демократов.

Популярность политика начала снижаться после объявления о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. За неделю кандидат потерял 4% голосов.

Из-за этого рейтинги второго в списке демократов сенатора Элизабет Уоррен резко выросли. Она заручилась поддержкой 24% жителей.

Скандал вокруг Байдена разгорелся в конце сентября. Тогда стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил его начать расследование против бывшего вице-президента и его сына. Хантер Байден одно время работал в украинской компании Burisma.

Демократы обвинили Трампа в попытке вмешать другие страны в американские выборы и начали процедуру импичмента. Трамп, в свою очередь, винит Байдена в оказании давления на Киев в 2016 году. Тогда демократ требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma.

Ранее News.ru писал, что представители демократического крыла в Конгрессе США запросили у Белого дома документы по Украине.