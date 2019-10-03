https://static.news.ru/photo/3756303e-e687-11e9-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: president.gov.ua

Существует около 15 уголовных дел, к которым могут иметь отношение сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, компания Burisma, в которой он работал, экс-министр экологии Злочевский и олигарх Сергей Курченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Но я не могу сказать, что это все производства, которые мы видим или которые мы сейчас понимаем. Эта работа по аудиту или ревизии производств продолжается, — сказал Рябошапка на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «Наш».

Кроме того, генпрокурор заявил, что эпизод с закрытием дела Burisma и другие уголовные производства, в которых фигурировал сын Байдена, будут пересмотрены.

Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома. Как следует из документа, в ходе диалога его коллега пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер порядка десяти часов давал показания Конгрессу. Парламентарии опрашивали его в рамках расследования по вопросу об импичменте Трампа.