Помощники глав РФ и США обсудили предложение о гарантиях безопасности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны продолжили обсуждение ранее переданных США документов по «гарантиям безопасности», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Ранее он отметил, что пока ещё рано оценивать реакцию Запада на данное предложение России.

Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне, — сказал Песков.

Обсуждение носило «деловой и прагматичный характер». Стороны условились о продолжении контактов, добавил он.

Ранее Песков заявил, что в Кремле позитивно отреагировали на данные о готовности Запада обсуждать предложения России по «гарантиям безопасности», однако оценивать эти реакции преждевременно, поскольку субстантивного ответа ещё нет. Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.