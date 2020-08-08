Помощницу Тихановской отпустили после задержания

Белорусская милиция отпустила Марию Колесникову — члена объединённого штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В РУВД перед ней извинились.
Как
Сотрудники сказали, что её перепутали с другим человеком, — пояснили в штабе Тихановской.
Как писал NEWS.ru, Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске.
Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказала её мужу.
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