Помощницу Тихановской отпустили после задержания

https://static.news.ru/photo/a0fa01c8-d9b6-11ea-90cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусская милиция отпустила Марию Колесникову — члена объединённого штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В РУВД перед ней извинились.

Как сообщает портал tut.by, Колесникову задержали около штаба, перегородив её автомобилю дорогу микроавтобусом. Милиция силой усадила её в автобус и увезла в отделение. Через некоторое время девушку отпустили, извинились и даже отвезли к месту ужина.

Сотрудники сказали, что её перепутали с другим человеком, — пояснили в штабе Тихановской.

Как писал NEWS.ru, Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске.

Белорусская оппозиция заявила о поддержке кандидатуры Светланы Тихановской на президентских выборах после того, как основных соперников Лукашенко не допустили до участия в кампании. Речь идёт о Викторе Бабарико (задержан), Валерии Цепкало (эмигрировал) и Сергее Тихановском (муж Светланы, которого также задержали). Сама Тихановская подала документы в Центральную избирательную комиссию за час до окончания подачи заявлений после того, как ЦИК отказала её мужу.