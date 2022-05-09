Полянский: Украина планировала нанести удары по России Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский рассказал про планы Киева нанести удары по России

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что документы, найденные в ходе спецоперации на Украине, указывают на то, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Он добавил, что аналогичные планы имелись и в отношении Донбасса. Дипломат отметил, что на это указывают в том числе документы генеральского состава Украины, пишет РИА Новости.

Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведётся прокси-война. НАТО ведёт прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись, — рассказал Полянский.

По его мнению, Россия таким образом нанесла своего рода упреждающий удар.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступил с требованием к Москве и Киеву возобновить переговоры для быстрого достижения урегулирования конфликта. Он добавил, что обсуждение между двумя странами должно стать «более конкретным». По мнению немецкого лидера, противостояние должно быть завершено в ближайшее время. Он назвал «недопустимым» нанесение новых разрушений на Украине. По словам политика, Россия должна вывести войска и остановить специальную операцию в соседней стране. Шольц при этом считает, что нельзя допустить, чтобы Украину принудили к миру.