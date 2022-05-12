Полянский: Швеция и Финляндия могут стать военными целями для России Полянский: Швеция и Финляндия могут стать военными целями для России после вступления в НАТО

Дмитрий Полянский / Фото AP/TASS

После вступления Финляндии и Швеции в состав НАТО и последующем размещении сил альянса на территории двух государств, обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News. Он подчеркнул, что после того, как финская и шведская сторона присоединится к военно-политическому блоку, РФ в ответных действиях будет вынуждена применить «зеркальные меры».

Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара, — заявил Полянский.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Финляндия может официально заявить о своём намерении вступить в НАТО уже в четверг, Швеция, вероятно, вскоре последует её примеру. Союзники по НАТО в кратчайшие сроки одобрят заявку на членство этих стран, сообщили агентству пять официальных лиц. Отмечается, что данное решение станет поводом для увеличения контингента военных Альянса в регионе в течение года, сопровождающего ратификацию.

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее заявил, что американский президент Джо Байден может втянуть Россию в войну с НАТО. Для этого, по словам бывшего военного, он может использовать в качестве предлога вторжение Польши на Западную Украину. Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон не ожидал, что специальная операция России на Украине будет успешной. Он добавил, что в Белом доме рассчитывают на созыв совета НАТО и применение пятой статьи устава Альянса, которая обязывает всех членов НАТО к участию в войне против предполагаемого противника.