Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Стокгольмский арбитражный суд принял решение в пользу Польского энергетического концерна PGNiG в его споре с «Газпромом» о цене на российский газ. Об этом заявили в Варшаве.

Отмечается, что речь идёт о так называемом Ямальском контракте, заключённом в 1996 году и рассчитанном до 2022 года. В 2012-м компании договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году в Варшаве посчитали, что и эта цена завышена и обратились в Стокгольмский арбитраж. Как заявляют в PGNiG, суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту.

Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности, цитирует сообщение польского концерна ТАСС.

Кроме того, в концерне утверждают, что из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около 1,5 млрд долларов за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 27 марта одобрил намерение руководства «Газпрома» начать проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», который протянется от западносибирских месторождений в Китай.

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