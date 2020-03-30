https://static.news.ru/photo/8cc62cee-72b0-11ea-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Стокгольмский арбитражный суд принял решение в пользу Польского энергетического концерна PGNiG в его споре с «Газпромом» о цене на российский газ. Об этом заявили в Варшаве.

Отмечается, что речь идёт о так называемом Ямальском контракте, заключённом в 1996 году и рассчитанном до 2022 года. В 2012-м компании договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году в Варшаве посчитали, что и эта цена завышена и обратились в Стокгольмский арбитраж. Как заявляют в PGNiG, суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту.

Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности, — цитирует сообщение польского концерна ТАСС.

Кроме того, в концерне утверждают, что из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около 1,5 млрд долларов за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 27 марта одобрил намерение руководства «Газпрома» начать проектирование газопровода «Сила Сибири — 2», который протянется от западносибирских месторождений в Китай.