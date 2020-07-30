Польша похвалилась рекордным заработком на «Газпроме»

https://static.news.ru/photo/76082d16-d2a7-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press

Польша оказалась в плюсах с уплаты рекордного в истории страны налога со средств, уплаченных «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Ни одна польская фирма до этого не передавала большую сумму налога в доход государства, рассказал в эфире местного ТВ председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский, пишет Лента.ру.

Размер налога составил $300 млн. Российская компания перевела Польше $1,606 млрд штрафа, после чего Варшава ещё и вернула себе $90 млн. На тот момент Квечиньский упомянул, что компания задолжала России за поставки газа в отдельные месяцы 2014 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» является «ключевым инструментом» РФ по усилению зависимости Европы от поставок российского газа. Об этом заявили в посольстве США в Германии и намекнули участвующим в проекте фирмам на возможные негативные последствия.