США предупредили сторонников СП-2 об угрозе для безопасности ЕС

https://static.news.ru/photo/67ebbfd6-d0db-11ea-b900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алекс Шмидт/nord-stream2.com

Газопровод «Северный поток-2» является «ключевым инструментом» РФ по усилению зависимости Европы от поставок российского газа. Об этом заявили в посольстве США в Германии и намекнули участвующим в проекте фирмам на возможные негативные последствия.

Представитель дипмиссии отметил, что США «недвусмысленно и неустанно отмечают опасность» газопровода для «совместных интересов в сфере безопасности в Европе». При этом добавил, что страны, выступающие против реализации проекта, стали выражать свою позицию «громче, чем прежде».

Дипломат указал на то, что в настоящее время власти США не вводят никаких санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода. Однако занятые в проекте фирмы должны осознавать, что это «создаёт для них риски», сообщает Deutsche Welle.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Некоторое время назад США приняли оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока — 2». Они должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкие СМИ сообщили о давлении Вашингтона на европейских подрядчиков «Северного потока-2». В этом участвуют чиновники Госдепартамента, Минфина и Минэнерго США. Они проводят встречи с представителями подрядчиков, на которых ясно дают понять, что американская сторона намерена воспрепятствовать завершению строительства.